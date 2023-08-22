В США предрекли обрушение фронта из-за потерь ВСУ

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Потеря последних элитных резервов ВСУ приведет к обвалу фронта в зоне проведения СВО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries.
Риттер заявил, что в штурмовой бригаде на указанном направлении состоит примерно 15 тысяч бойцов. Он отметил, что такие подразделения оснащены танками иностранного производства и боевыми машинами. Они направлены для прорыва российской линии обороны, пояснил экс-разведчик США. Гибель военнослужащих элитного батальона приведет к краху ВСУ, заключил Риттер.
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Анастасия Крестьянова