В США предрекли отступление ВСУ за Днепр из-за потерь

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ в Запорожье несут значительные потери, а вскоре им и вовсе придется переместить линию обороны за Днепр. Об этом он сказал журналисту Гарланду Никсону в ходе интервью на его YouTube-канале.
«Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», — уверен Риттер.
По мнению бывшего разведчика, ВС России введут в бой свои ударные силы и «обвалят фронт», на фоне чего ВСУ будут вынуждены перейти к тактике мобильной обороны. Однако из-за нехватки оружия и ресурсов это не сработает, и в итоге украинские войска отойдут за Днепр, заключил Скотт Риттер.
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