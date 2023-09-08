В США предрекли потерю Харькова Украиной

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Вооруженные силы РФ вскоре окружат Харьков, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Die Weltwoche.
«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По мнению эксперта, российские силы способны отследить и уничтожить любую необходимую цель. Ни у Украины, ни у Запада такой возможности нет. При этом, по информации Макгрегора, ВС РФ подготовили для ВСУ ловушку под Харьковом, в которую угодит большое количество украинских солдат.
«Это полное фиаско», - так Макгрегор описал контрнаступление ВСУ.
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Евгения Парфентьева