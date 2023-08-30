В США предрекли повторение Купянского сценария для ВСУ на фронте

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ начнут терять контроль над ситуацией на всем протяжении фронта, как это происходит в Харьковской области. Об этом Риттер написал в статье для Sputnik.
Ранее Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Он отметил, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом. По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно в зоне проведения СВО.
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