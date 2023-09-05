В США предрекли скорый переход ВСУ к глухой обороне

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На Украине готовятся перейти к глухой обороне, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением», - прокомментировал ситуацию Шаффер.
Эксперт отметил, что за все три месяца контрнаступления украинская армия не добилась хоть сколько-нибудь значимых успехов. Все потому, что российские силы выстроили максимально грамотную тактику ведения боевых действий, а также успели отлично изучить своего противника так, что ВСУ для ВС РФ стали «легкой мишенью».
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Евгения Парфентьева