В США предрекли скорое окончание боевых действий на Украине

ВСУ продолжают наносить удары по российским районам, применяя кассетные боеприпасы. Несмотря на потери, противник пытается идти в наступление и стремится перехватить инициативу. Редакция «Радио 1» расскажет, где атакуют боевики, и почему в ряды украинской армии поступает все больше женщин.