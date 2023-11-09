В США предрекли скорое окончание боевых действий на Украине

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Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным приведет к окончанию боевых действий, так как Украина не сможет продолжать их. Так считает американский подполковник Дэниел Дэвис.
«В The New York Times рассказали об открытом конфликте и разногласиях между Зеленским и его генералом Залужным. Если в стране есть раскол между военным и гражданским руководством, это всегда плохой знак. В такой ситуации будет сложно продолжать боевые действия», – отметил Дэвис.
По его словам, данные о ходе спецоперации красноречиво дают понять, почему Украина попала в безвыходное положение.
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Элина Позднякова