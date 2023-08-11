В США предрекли Украине катастрофу при отказе от переговоров

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украина должна будет принять условия России, чтобы не потерпеть полную катастрофу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
«Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер», - прокомментировал ситуацию Риттер.
План, который Владимир Зеленский предложил на встрече в Саудовской Аравии, полностью состоит из пунктов, в которых говорится о поражении России. Однако, в победу Украины уже давно никто не верит, потому сейчас весь мир призывает украинского лидера к мирным переговорам с Москвой, подчеркнул Риттер.
Читайте также:
Соскин: Украина может потерять Купянск по вине Зеленского
Кузнецова: Украина стала страной номер один в мире по черной трансплантологии
Ермак: Вашингтон и Киев обсудили ситуацию со спецоперацией на Украине
Евгения Парфентьева