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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять выход к Черному морю навсегда после освобождения Одессы ВС РФ. Об этом Риттер сообщил в интервью блогеру Сайрусу Янссену.
Риттер отметил, что лучший способ завершить конфликт — подписать мирный договор на условиях, которые будут продиктованы Россией. По мнению бывшего разведчика, это спасет много жизней и позволит Украине сохранить часть территорий.
Риттер подчеркнул, что как только армия России возьмет Одессу, то Украина потеряет ее навсегда.
Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов. Соскин отметил, что в эту ночь произошли колоссальные разрушения, с которыми не справляются украинские ПВО.
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Риттер подчеркнул, что как только армия России возьмет Одессу, то Украина потеряет ее навсегда.
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Екатерина Коршунова