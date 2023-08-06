В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск

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Прорыв украинской армии может не увенчаться успехом, так как после возможного прохождения первой линии защиты она может столкнуться с ответным ударом резервных сил России. Такое мнение выразил бывший эксперт Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен в материале для Foreign Policy.
«Даже если украинская армия проникнет далеко на территории, контролируемые Россией, она может столкнуться с масштабными ответными действиями со стороны России в наиболее неблагоприятных условиях», - отметил он.Читайте также:
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Артем Кузьмин