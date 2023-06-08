Фото: Фотобанк Московской области
Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ приведет к потере контроля Киева над Одессой
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за контрнаступления украинских военнослужащих окажутся разгромлены все оставшиеся силы киевского режима. В конечном итоге, это может стать причиной потери контроля Украины над Одессой.
По его словам, вопрос в настоящий момент заключается в том, что останется от Украины после того, как будет реализовано контрнаступление. Согласно его прогнозам, в тот момент, когда ВС РФ перейдут в наступление, российским силам удастся спокойно и без задержек пройти по всем территориям, расположенным восточнее Днепра.
Он также напомнил, что ВСУ уже несколько раз пытались начать наступать, однако успеха достичь им не удалось.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе заявили об ударе по контрнаступлению ВСУ.
По его словам, вопрос в настоящий момент заключается в том, что останется от Украины после того, как будет реализовано контрнаступление. Согласно его прогнозам, в тот момент, когда ВС РФ перейдут в наступление, российским силам удастся спокойно и без задержек пройти по всем территориям, расположенным восточнее Днепра.
«Дойдут до Одессы», - уверен Макгрегор.
Он также напомнил, что ВСУ уже несколько раз пытались начать наступать, однако успеха достичь им не удалось.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе заявили об ударе по контрнаступлению ВСУ.
Татьяна Лаврова