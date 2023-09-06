В США предсказали, кто и при каких обстоятельствах победит в конфликте на Украине

Фото: iStock/JARAMA
«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», - прокомментировал ситуацию Дэвис.
Эксперт привел в пример исследование Naval Postgraduate School. Специалисты проанализировали более 600 мировых вооруженных конфликтов и пришли к выводу, что перевес в живой силе, технике и артиллерии становится решающим в любом конфликте. Очевидно, что по всем этим пунктам Украина сильно уступает России.
Читайте также:
Forbes: Украина не справляется с ремонтом западной техники
Новый министр обороны Украины Умеров пообещал сделать все для победы Киева
FT: Отсутствие опыта у ВСУ стало причиной провала контрнаступления