В США предсказали, кто и при каких обстоятельствах победит в конфликте на Украине

Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе города Мариуполь.

Специалисты из Московской области приступили к работам по восстановлению жилого дома в третьем квартале прошлого года и команда специалистов сделала всё возможное, чтобы вернуть дому его первозданную красоту и функциональность.

В течение многих месяцев строители из подведомственного Министерству ЖКХ Московской области Фонда капитального ремонта Подмосковья работали над заменой оконных блоков, устройством центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроосвещения и кровли. Восстановили фасад и благоустроустроили места общего пользования.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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