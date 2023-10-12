В США предсказали масштабное контрнаступление ВС РФ

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ВС РФ имеют все необходимое для того, чтобы начать своей собственной масштабное наступление на ВСУ. Так считает бывший американский разведчик Тони Шаффер.
«Я думаю, что это неизбежно. Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно и тщательно продвигаться вперед», — сказал он.
Он также отметил, что поражение ВСУ на поле боя стало очевидным для всех. Украинское наступление пошло не по плану и потерпело крах. В ближайшее время оно и вовсе может полностью остановиться, считает американский разведчик.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику. По его словам, ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».
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