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Российские военные могут начать контрнаступление, в результате которого освободят существенные территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Он отметил, что Россия с большой вероятностью в скором времени истощит Украину. Это приведёт российских военных к решающему контрнаступлению, в результате которого будут освобождены крупные территории Украины.
При этом, как отмечает Уилкерсон, ВСУ уничтожат себя сами, предпринимая попытки прорвать линию обороны ВС РФ.
Также офицер отметил, что в скором времени западные страны прекратят поставлять Украине вооружение, поскольку их ресурсы стремительно истощаются. Такой расклад событий также создаст проблемы для киевских властей.
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При этом, как отмечает Уилкерсон, ВСУ уничтожат себя сами, предпринимая попытки прорвать линию обороны ВС РФ.
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Анастасия Чинкова