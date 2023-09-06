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В США предупредили, что российские войска способны дойти до польской границы

Макгрегор: Россия готова довести войска на Украине до Польши
06 сентября 2023, 14:23
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы РФ могут довести свои войска до польских границ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Другой путь, конечно, это то, что готов сделать Путин и что могут сделать россияне, - это дойти до польской границы», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По словам эксперта, Запад сильно просчитался, развязав на территории Украины вооруженный конфликт с Россией. Теперь же, если Киев не сможет договориться с Москвой, российский лидер Владимир Путин будет вынужден довести армию РФ до границ с Польшей.


Макгрегор убежден, что ВС РФ действительно способны на это, поскольку были готовы к необходимости проведения подобной операции.

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#польша
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В Британии назвали причину провала контрнаступления ВСУ
FT: Отсутствие опыта у ВСУ стало причиной провала контрнаступления
06 сентября 2023, 14:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Неопытные бойцы и отсутствие достаточного времени для тренировок стали причиной провала украинского контрнаступления, заявил журналист Джон Пол Рэтбон в интервью для Financial Times.
«Еще одной проблемой стало то, что Украина использовала недавно обученных солдат для проведения контрнаступления. И я думаю, что если бы вас (интервьюера), меня или большинство наших слушателей вытащили с улиц и дали четыре недели обучения на боевой машине пехоты Bradley, мы бы тоже не добились никаких успехов», - прокомментировал ситуацию Рэтбон.

К сопутствующим аспектам, помешавшим контрнаступлению ВСУ, журналист отнес мощную линию российской обороны, а также полное непонимание Запада в вопросах ведения боевых действий с таким сильным соперником, как Россия.

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#украина
#всу
#контрнаступление
#сво
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ВСУ жалуются, что машины для разминирования быстро уничтожаются ВС РФ
06 сентября 2023, 14:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Сапёры ВСУ утверждают, что машинами для разминирования, переданными им странами Запада, невозможно пользоваться, так как российские военные оперативно их вычисляют и сразу уничтожают. Об этом пишет газета Monde.
«Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58», - цитирует газета слова одного из украинских сапёров.

Он объяснил, что данные машины издают много шума, что делает их заметными для российских сил, которые быстро наносят по ним удар в случае обнаружения. Таким образом, ВСУ занимаются разминированием вручную.

Накануне стало известно, что Эстония передаст Украине машину MV-4, предназначенную для дистанционного разминирования противопехотных и противотанковых мин. Она предназначена для разминирования земли шириной 170 сантиметров. Она имеет низкий профиль и устойчива к взрывам противопехотных и противотанковых мин.

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#всу
#вс рф
#удар
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В зоне СВО ликвидирован очередной колумбийский наёмник
06 сентября 2023, 14:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные ликвидировали очередного наёмника из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа, которые принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Наемник из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа ликвидирован в зоне СВО. Ранее он был военнослужащим, работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований», - говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что колумбиец прибыл на Украину еще в 2022 году. Он вступил в иностранный легион и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

На родине у погибшего осталась супруга и сын.

1 сентября также стало известно, что за последние дни в зоне спецоперации российские военные ликвидировали трех иностранных наёмников из Колумбии, Азербайджана и Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

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#мид
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#всу
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В Серпухове работают пункты по созданию маскировочных сетей для участников СВО
06 сентября 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Жители Серпухова всеми силами помогают участницам специальной военной операции.
На сегодняшний день много добровольцев занимаются изготовлением маскировочных сетей для нужд военнослужащих СВО. 

Маскировочные сети крайне важны для успешного ведения боевых действий. Они быстро изнашивается, поэтому на передовую необходимо много сетей. Помощь в их изготовлении требуется всегда.

Волонтёром может стать любой желающий житель, обратившийся в волонтёрский пункт. Адреса пунктов: 
— ул. Красный Текстильщик. 6а (ДК «Исток»);
— ул. Ворошилова, д. 140;
— д. Большое Грызлово (Центр детского творчества);
— п. Пролетарский. ДК «Лира»;
— п. Авангард (Центр досуга);
— г. Пущино, мкр. Г, д. 22;
— г. Протвино, ул. Школьная, д.2 (Центр поддержки участников СВО и их семей);
— г. Протвино, ул. Дружбы, 7 ТЦ 2 этаж (Общественное движение имени Максима Шишкова).

Изготовление маскировочных сетей для отправки в зону спецоперации проводится в рамках акции «Доброе дело».

Акция «Доброе дело» стартовала год назад, 12 апреля 2022 года. «Доброе дело» показало, как много добрых людей в Подмосковье. Акция, начавшаяся по инициативе юного поколения, очень быстро вышла за пределы школ и объединила людей разных профессий и разного возраста, которые по зову души стали помогать жителям Донбасса, беженцам, военнослужащим и их семьям. 

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#победа
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#дк
#авангард
#тц
#сво
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МО России: Изменений в тактическом положении ВС РФ на Запорожском направлении нет
06 сентября 2023, 13:56

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки украинских военных в районе сел Вербовое и Работино на Запорожском направлении.
«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отразить удары украинской армии удалось благодаря авиации, артиллерийских установок и тяжелых огнеметных систем (ТОС), сообщает министерство.
За последние сутки на Запорожском направлении были поражены две боевые бронированные машины, один танк, две артиллерийские системы, три самоходные установки и множество другой военной техники, американского и британского производства, поставляемых на Украину. Кроме того, потери ВСУ составили порядка 40 солдат. 

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#всу
#вс рф
#сво
#оборона
#запорожская область
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Эксперт Босник назвал главную угрозу для Украины и НАТО
Эксперт Босник: российские СУ-34 с «Кинжалами» стали угрозой для Украины и НАТО
06 сентября 2023, 12:18

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Российские самолёты Су-34, вооружённые «Кинжалами», создали угрозу для Украины и НАТО. Об этом в статье для InfoBRICS написал военный аналитик Драго Босник.
Он заявил, что российские Воздушно-космические силы снабдили СУ-34 гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», сделав их ещё более смертоносными и создав угрозу не только для Киева, но для всего Североатлантического альянса.

Ранее китайские военные эксперты также назвали ракетный комплекс «Кинжал» страшной угрозой для ВСУ. А также заявили, что намерены перенять у России опыт в изготовлении такого вооружения, вызвавшего интерес у всего мира.

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#самолёты
#вооружение
#вс рф
#украина
#нато
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Fox News: многие украинцы столкнулись с ампутацией конечностей
06 сентября 2023, 12:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

Порядка 20 тысяч украинцев столкнулись с ампутацией конечностей, в Европе такого не было со времен Первой мировой войны, а в США – со времен Гражданской войны. Такие данные приводит Fox News.
«Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте», - говорится в материале издания.

При этом уточняется, что Европа не сталкивалась с подобным явлением со времен Первой мировой войны, а США – со времен Гражданской войны.

Также приводится информация, предоставленная руководителем центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольги Рудневой, согласно которой уже 20 тысяч украинцев перенесли операции по ампутации конечностей. Однако какая именно часть приходится на военных, не уточняется.

Кроме того, на Украине мало специалистов, которые занимаются протезированием. Украинские военные массово жалуются, что протезы плохо держатся и отваливаются.

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#сша
#военные
#европа
#будущее
#человек
#операции
#информация
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Аналитик Чарап оценил влияние истребителей F-16 на украинский кризис
Аналитик Чарап: поставки истребителей F-16 не изменят ситуацию на Украине
06 сентября 2023, 10:52

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Использование украинскими военными американских истребителей F-16 не изменит ход боевых действий. Об этом в эфире CNN заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап.
Он отметил, что поставки истребителей, которые недавно анонсировали Нидерланды и Дания, безусловно, улучшат украинскую авиацию. Однако они не изменят ситуацию на фронте, поскольку Россия сможет легко справиться с этими истребителями.

В заключение беседы Чарап подчеркнул, что альтернативы переговорам нет, поэтому Украине в любом случае придётся прибегнуть к мирному урегулированию конфликта.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в ходе Киевского форума безопасности заявил, что мире нет такого оружия, которое бы помогло кардинально изменить ситуацию на Украине.

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#украина
#сво
#поставки
#самолёты
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В МИД Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
06 сентября 2023, 09:38

Фото: iStock/Wirestock

Глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен танк Challenger 2, передает Sky News.
«Я могу подтвердить, что это так», - сказал Блинкен, комментируя информацию об уничтожении британского танка российскими военными.

По его словам, экипаж подбитой машины выжил в полном составе. Всего там находилось шесть человек. При этом он отметил, что направлять новую машину взамен уничтоженной Лондон не собирается.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Позже уничтожение танка подтвердило издание Forbes.

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#владимир рогов
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