В США предупредили, что российские войска способны дойти до польской границы

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Вооруженные силы РФ могут довести свои войска до польских границ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Другой путь, конечно, это то, что готов сделать Путин и что могут сделать россияне, - это дойти до польской границы», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По словам эксперта, Запад сильно просчитался, развязав на территории Украины вооруженный конфликт с Россией. Теперь же, если Киев не сможет договориться с Москвой, российский лидер Владимир Путин будет вынужден довести армию РФ до границ с Польшей.
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