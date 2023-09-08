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Американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Об этом Дэвис написал в своей статье для издания 19FortyFive.
По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ обречено на провал. Бывший офицер отметил, что добиться контроля над территориями украинским войскам не удастся.
Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.
Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что никакое оружие Запада не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией.
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Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.
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Екатерина Коршунова