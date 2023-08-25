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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать поражение ВСУ, что обернется, в конечном итоге, разгромом. Об этом он рассказал в эфире Redacted.
По его словам, украинский лидер делает вид, что ВСУ справляются на фронте и страна одерживает победу, однако, реальное положение дел говорит об обратном.
Экперт сообщил, что потери на линии боевого соприкосновения, со стороны ВСУ, ежедневно растут. На передовую направляются уже мало подготовленные бойцы, что ускорит неминуемое поражение Украины.
Риттер добавил, что Зеленский признает поражение тогда, когда российские танки будут в Киеве.
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Экперт сообщил, что потери на линии боевого соприкосновения, со стороны ВСУ, ежедневно растут. На передовую направляются уже мало подготовленные бойцы, что ускорит неминуемое поражение Украины.
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Анастасия Крестьянова