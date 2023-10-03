В США пришли в шок от виртуозной тактики ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники, которые попали под осенний призыв 2023 года, в том числе из новых российских регионов не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал в рамках тематического селекторного совещании с руководящим составом ВС РФ.