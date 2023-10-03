В США пришли в шок от виртуозной тактики ВС РФ

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Российская армия разработала успешную тактику, которая позволяет сдерживать контрнаступление ВСУ, об этом пишет The New York Times.
В NYT эту тактику российской армии окрестили «тактика эластичной обороны»
По словам авторов статьи, это лишь один из факторов, из-за которых провалилось контрнаступление ВСУ. Сюда эе можно отнести минные поля, танковые заграждения, колоссальные запасы артиллерии, которые в дефиците у ВСУ и в изобилии у ВС РФ.
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«Эта тактика предполагает, что российские войска отходят на вторую линию позиций, давая возможность украинским войскам продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда противник уязвим: либо при движении по открытой местности, либо по прибытии на специально оставленные позиции», - прокомментировали ситуацию в издании.
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Евгения Парфентьева