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Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что для украинского правительства солдаты ВСУ — это пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные смертельные миссии. Об этом Никсон сообщил на своем YouTube-канале.
Никсон отметил, что украинское правительство не заботится об интересах и гражданах своего государства, а служит лишь во благо США. По его словам, контрнаступление ВСУ — это «атака камикадзе».
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.
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Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
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Екатерина Коршунова