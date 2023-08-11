В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине

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«Неспособность политиков и обозревателей оценить тот факт, что российские войска учились и адаптировались, была и остается ключевой аналитической ошибкой», — подчеркнул автор.
Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски испугала американцев. Он также считает, что на данный момент США напоминают хулигана, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как это возможно.
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