В США пришли в восхищение от нового российского истребителя с БПЛА на борту

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Модернизированный российский истребитель Су-57 с мини-БПЛА на борту стал совершенно уникальным самолётом, пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире», - прокомментировал новый российский истребитель автор статьи.
Он также подчеркнул, что добавленный на борт беспилотник заметно увеличит эффективность истребителя, а также повысит его защиту.
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