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Американский доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал признал, что ракеты M982 Excalibur не смогут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21», пишет Forbes.
По его словам, российские системы РЭБ мешают GPS-сигналам, необходимым для управления ракетами Excalibur, что приводит к отклонению снарядов от цели.
Миттал отметил, что технологические возможности Вооруженных сил России превосходят Вооруженные силы Украины, что снижает эффективность украинских беспилотников.
Он также выделил барражирующие боеприпасы «Ланцет», находящиеся в арсенале российской армии, отметив их высокую точность и сложность обнаружения, что затрудняет противодействие Украины этим дронам.
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Миттал отметил, что технологические возможности Вооруженных сил России превосходят Вооруженные силы Украины, что снижает эффективность украинских беспилотников.
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Артем Кузьмин