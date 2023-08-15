В США признали неудачи Украины в контрнаступлении

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Украинское контрнаступление окончательно провалилось из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись ВСУ. Об этом сообщил бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон в эфире телеканала CNN.
Бывший полковник оценил линию российской обороны и отметил хорошую подготовку ВС РФ к наступлению. Лейтон пояснил, что двойные и тройные линии обороны существенно затрудняют продвижения противника и делают ее в принципе невозможной. Он также назвал проблемой отсутствие авиации у Украины.
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