На этом направлении украинская армия не добилась видимых успехов.
«Первые пробы Украины под Ореховом, к югу от Запорожья, закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел», — говорится в материале.
Кроме того, в ходе атаки украинская сторона потеряла два немецких танка Leopard и четыре БМП западного производства.
Ранее сообщалось, что вблизи села Глубокое Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины.