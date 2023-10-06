Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu
США допустили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией и теперь, жертвуют интересами украинцев ради своих собственных целей, написал старший научный сотрудник Института Катона и бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.
Аналитик считает, что первой ошибкой США было расширение НАТО к границам России, несмотря на обещания, данные российским лидерам. Также он отмечает, что операция альянса против Югославии нанесла ущерб геополитическим интересам России.
Третьей ошибкой, по мнению Бэндоу, стало циничное отношение США к Минским соглашениям, которые, по его мнению, были заключены с целью выиграть время, а не достичь мира на Украине. Он также считает ошибкой недостаточную реакцию на обеспокоенные заявления Владимира Путина относительно военного сотрудничества Украины и НАТО.
Наконец, американцы не смогли разрешить конфликт в течение нескольких недель, прервав российско-украинские переговоры в марте 2022 года. По словам исследователя, дальнейшее подогревание противоречий продолжается за счет поставок Украине «чудо-оружия», которое не приносит изменений на поле боя и лишь провоцирует Москву на ответ.
В заключение Бэндоу заявил, что «Вашингтон и Европа не только делят ответственность за этот ужасный конфликт, но и используют кровь украинцев ради достижения своих собственных целей».
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Третьей ошибкой, по мнению Бэндоу, стало циничное отношение США к Минским соглашениям, которые, по его мнению, были заключены с целью выиграть время, а не достичь мира на Украине. Он также считает ошибкой недостаточную реакцию на обеспокоенные заявления Владимира Путина относительно военного сотрудничества Украины и НАТО.
В заключение Бэндоу заявил, что «Вашингтон и Европа не только делят ответственность за этот ужасный конфликт, но и используют кровь украинцев ради достижения своих собственных целей».
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Артем Кузьмин