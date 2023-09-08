В США признали страшную правду о западном оружии на Украине

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В Белом доме признались, что на самом деле не знают, как используется поставляемое Западом оружие на Украине, заявил американский сенатор Джош Хоули в интервью Fox News.
«Давайте скажем правду, мы не понимаем, как и для чего оно (оружие) используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги», - прокомментировал ситуацию Хоули.По его мнению, Байдену необходимо следить за тем, как используется оружие, которое он своими руками поставляет Киеву. При этом, он признал, что контролировать этот процесс никто не будет, ведь администрацию Байдена это совершенно не волнует.
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Евгения Парфентьева