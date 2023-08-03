В США призвали ВСУ готовиться к худшему

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Экс-разведчик предрек скорое стратегическое поражение Украины, так как ВСУ уже на сегодняшний день, находятся на грани краха. Риттер заявил, что украинское командование несет значительные потери при осуществлении боевых действий. В ходе наступления, ВСУ сталкивались с линией российской обороны, прорвать которую, оказалось непросто.
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