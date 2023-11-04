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В США раскрыли, чем для Украины обернулась глупая ошибка главкома ВСУ Залужного

Экс-разведчик Риттер: Залужный раскрыл планы ВСУ, чем погубил контрнаступление
04 ноября 2023, 14:17
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл планы Киева против России, что привело к провалу контрнаступления украинских войск. Об этом сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.
Эксперт рассказал, что в ходе интервью изданию The Economist Залужный рассказывал об оснащении украинской армии и о постройке Россией линии обороны. Но затем «он совершил кое-что гениальное».

Главнокомандующий ВСУ открыто рассказал всему миру, в том числе, и России о всех планах украинских войск, включая направления, тактику и все действия, которые совершат украинские военные.


Таким образом, Залужный сообщил России о том, когда украинская армия собирается нападать, где она это сделает и какое количество военнослужащих будет участвовать в контрнаступлении.

В заключение Риттер отметил, что такая глупая ошибка повлекла за собой гибель огромного количества украинских солдат, а также уничтожение поставленной с Запада техники.

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#украина
#контрнаступление
#спецоперация
#всу
#россия
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СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО
04 ноября 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО.
В заявлении сказано, что материалы на патриарха Кирилла собирали СБУ и Офис генерального прокурора Украины. По мнению украинского следствия, Московский патриархат входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и оказывает публичную поддержку боевых действий в рамках СВО.

Патриарх Кирилл обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины». По данным СБУ, с начала СВО заведено 70 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Под следствием 16 митрополитов.

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#украина
#патриарх кирилл
#сво
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Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха
04 ноября 2023, 13:11

Фото: iStock/zabelin

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) по гособоронзаказу поставил военным партию нового стрелкового оружия.
Российские военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Ростеха, пишет РИА Новости. 

Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.

Магазинный гранатомет ГМ-94 пользуется повышенным спросом с начала СВО. Он эффективен в боях с окопавшимся противником, а также при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь мотострелков, но сохраняет мобильность подразделений на поле боя.

Пистолет-пулемет ПП-2000 в калибре 9 миллиметров создан для поражения живых целей, а также создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м. 

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Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer

Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
#всу
#сво
#новости
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Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
04 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/vadimrysev

ПВО сбила в субботу украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Минобороны РФ

«4 ноября примерно в 11.00 (мск) была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории», - отметили в Минобороны. 
Ранее четыре БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями. 

«В течение ночи 4 ноября были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – уточнили в ведомстве.
Также известно, что украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

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В Херсоне произошли взрывы

Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
#всу
#сво
#новости
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Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
04 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава Минобороны Швеции Йонсон сообщил о поставке 8 самоходных артиллерийских установок Archer Украине.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал об этом в интервью радиостанции Sveriges, пишет ТАСС.
 
«Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью», —заявил глава Минобороны Швеции.
В августе Йонсон говорил, что шведское правительство выделит новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в 3,4 млрд крон ($314 млн). В пакет вошли боеприпасы для шведской техники, боевых машин пехоты CV 90. Швеция также обещала поставить украинской армии запчасти для CV 90, а также танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.

Ранее сообщалось, что США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны.

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#швеция
#всу
#украина
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Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
04 ноября 2023, 11:07

Фото: istock /Tomas Ragina

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за статью для издания Economist.
Залужный высказался о том, что ситуация на фронте стала «тупиковой», и добавил, что не рассчитывает на прорыв, пишет РИА Новости. С его слов, по «учебникам НАТО» украинская армия должна была «повоевать» на крымской территории.

Жовква в эфире телемарафона в ответ на это заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
 
Украинское контрнаступление стартовало 4 июня, ни по одному направлению значимых успехов не достигнуто. Киевский режим потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом пишет Newsweek.

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#всу
#украина
#сво
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США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны
Forbes: США тайно поставили ВСУ бронированные машины Assault Breachers
04 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом сообщает издание Forbes.
Уточняется, что США тайно отправили украинским вооружённым силам как минимум одну такую машину. Велика вероятность, что было поставлено несколько бронированных машин данной модели, которые являются самыми мощными в арсенале США. 

В статье отмечается, что Белый дом, вероятно, отчитываясь об оказании помощи Украине, отнёс Assault Breachers к расплывчатой категории «оборудования для разминирования». 

Опознать тайно поставленные Украине машины случайно удалось на фотографиях президента страны Владимира Зеленского, сделанных в день Ракетных войск и артиллерии, который отмечался 3 ноября. 

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#сша
#украина
#всу
#поставки
#вооружение
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В Херсоне произошли взрывы
04 ноября 2023, 08:52

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрывы прозвучали в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Об этом пишет украинское издание «Общественное».
 
«В Херсоне слышны взрывы, сообщили корреспонденты «Общественного», - сказано в сообщении, которое опубликовали в Telegram-канале издания. Но воздушную тревогу не объявляли.
Ранее сообщалось, что четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями, информируют Минобороны России.

«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.
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#херсонская область
#взрыв
#украина
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Четыре БПЛА ликвидированы над Белгородской и Курской областями
04 ноября 2023, 08:20

Фото: iStock/aapsky

Четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями, информируют Минобороны России.
«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве. 
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 20 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 58 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Всего было 58 выпущенных украинскими вооруженными силами снарядов. Атаки были направлены на районы четырех населенных пунктов в республике: Донецк, Горловка, Зайцево и Волноваха.

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США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией
#всу
#беспилотник
#украина
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США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией
NBC: Запад начал обсуждать с Киевом мирные переговоры с Россией
04 ноября 2023, 06:59

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Европейские и американские чиновники пытаются убедить Украину приступить к мирным переговорам с Россией, пишет NBC News.
В статье подчеркивается, что в настоящее время обсуждение этого вопроса имеет общий характер, включая рассмотрение того, на какие компромиссы Киев мог бы пойти и в рамках соглашения с Москвой.

Поводом для таких обсуждений стала нарастающая уверенность в том, что конфликт достиг тупика, и необходимо найти пути к его завершению, учитывая, что оказывать помощь Киеву со стороны западных стран становится все более сложной задачей.

Инсайдеры, с которыми контактировала NBC News, утверждают, что, вероятно, Украине удастся сохранить какое-то время до конца текущего года, после чего будет все больше разговоров о неотложной необходимости завершения конфликта.

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