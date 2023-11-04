В США раскрыли, чем для Украины обернулась глупая ошибка главкома ВСУ Залужного

Фото: iStock/JARAMA
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл планы Киева против России, что привело к провалу контрнаступления украинских войск. Об этом сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.
Эксперт рассказал, что в ходе интервью изданию The Economist Залужный рассказывал об оснащении украинской армии и о постройке Россией линии обороны. Но затем «он совершил кое-что гениальное».
Главнокомандующий ВСУ открыто рассказал всему миру, в том числе, и России о всех планах украинских войск, включая направления, тактику и все действия, которые совершат украинские военные.
Таким образом, Залужный сообщил России о том, когда украинская армия собирается нападать, где она это сделает и какое количество военнослужащих будет участвовать в контрнаступлении.
В заключение Риттер отметил, что такая глупая ошибка повлекла за собой гибель огромного количества украинских солдат, а также уничтожение поставленной с Запада техники.
Читайте также:
Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist
«Пора»: В Крыму Залужному посоветовали начать составлять акт о капитуляции ВСУ
Главнокомандующий ВСУ открыто рассказал всему миру, в том числе, и России о всех планах украинских войск, включая направления, тактику и все действия, которые совершат украинские военные.
В заключение Риттер отметил, что такая глупая ошибка повлекла за собой гибель огромного количества украинских солдат, а также уничтожение поставленной с Запада техники.
Читайте также:
Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist
«Пора»: В Крыму Залужному посоветовали начать составлять акт о капитуляции ВСУ
Анастасия Чинкова