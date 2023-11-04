В США раскрыли, чем для Украины обернулась глупая ошибка главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл планы Киева против России, что привело к провалу контрнаступления украинских войск. Об этом сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.