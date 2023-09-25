В США раскрыли страшные потери ВСУ за прошедшее лето

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Потери ВСУ за время контрнаступления за прошедшее лето составили более 70 тысяч солдат. Такие данные предоставил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений», — рассказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
При этом он подчеркнул, что обе конфликтующие стороны применяют на полях сражений множество различных снарядов, что неизбежно ведет к большим потерям.
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Элина Позднякова