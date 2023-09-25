В США раскрыли, что было бы с Украиной без их военной помощи

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Без помощи США Украина уже потерпела бы поражение и понесла бы большие потери. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил экс-главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Он отметил, что Украина была бы «захвачена» и «повержена», если бы не многомиллиардные пакеты военной помощи для ВСУ.
Однако Ходжес отмечает, что правительство страны не смогло внятно объяснить рядовым американцам, на что конкретно идут их налоги, перечисляемые на помощь Украине.
В настоящее время на пакеты военной помощи Украине из государственного бюджета США уже выделено более 110 млрд долларов. При этом Белый дом запросил у конгресса ещё 24 млрд, чтобы осуществить поставки до конца текущего года.
Отмечается, что в сенате по этому поводу не слышно возражений, а вот в палате представителей обстоит обратная ситуация. Члены палаты, которая находится под контролем республиканской оппозиции, всё чаще начали требовать прекращения практики «открытых чеков».
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Однако Ходжес отмечает, что правительство страны не смогло внятно объяснить рядовым американцам, на что конкретно идут их налоги, перечисляемые на помощь Украине.
Отмечается, что в сенате по этому поводу не слышно возражений, а вот в палате представителей обстоит обратная ситуация. Члены палаты, которая находится под контролем республиканской оппозиции, всё чаще начали требовать прекращения практики «открытых чеков».
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Анастасия Чинкова