Фото: iStock/JARAMA
Польша планирует аннексировать Западную Украину, чтобы выселить туда всех беженцев, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть государства для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
При этом, украинские боевики уже много жалуются на свою усталость. Они не понимают, почему российские солдаты так стойко держат оборону. Собеседники СМИ подчеркнули, что они, конечно, ощущают поддержку, но уже не могут бороться с жуткой усталостью.
Читайте также:
В МО Белоруссии опровергли обвинение Польши в нарушении воздушного пространства
На Украине раскрыли, сколько солдат ВСУ уже погибло в ходе контрнаступления
The Intercept: ВСУ завербовали американца, которого обвиняют в двойном убийстве в США
Евгения Парфентьева