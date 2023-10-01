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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство Украины может пасть из-за военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность. Об этом Риттер сообщил в интервью блогеру Сайрусу Янссену.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина теряет много важных предприятий и производств в результате ракетных ударов российской армии. Соскин отметил, что киевские власти специально не говорят о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. Он также подчеркнул, что на самом деле в России прекрасно знают о том, где расположены ключевые украинские стратегические объекты.
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