В США раскрыли, что начнется в Киеве из-за маневра России

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство Украины может пасть из-за военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность. Об этом Риттер сообщил в интервью блогеру Сайрусу Янссену.