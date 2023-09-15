В США раскрыли, что произойдет с Зеленским

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Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского бывшего морпеха США, на данный момент Зеленский находится в отчаянии. Он также отметил, что Украина в любом случае проиграет этот конфликт, так как Россия гораздо сильнее.
Хо добавил, что лучший исход для Зеленского заключается в замораживании конфликта, а худший грозит бунтом и переворотом.
Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией. По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.
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Хо добавил, что лучший исход для Зеленского заключается в замораживании конфликта, а худший грозит бунтом и переворотом.
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Екатерина Коршунова