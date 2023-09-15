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В США раскрыли, что произойдет с Зеленским

Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине не остановится
15 сентября 2023, 10:00
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского бывшего морпеха США, на данный момент Зеленский находится в отчаянии. Он также отметил, что Украина в любом случае проиграет этот конфликт, так как Россия гораздо сильнее.

Хо добавил, что лучший исход для Зеленского заключается в замораживании конфликта, а худший грозит бунтом и переворотом.


Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией. По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.

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Марочко: Группа ВСУ самовольно покинула свои позиции у Стельмаховки
15 сентября 2023, 08:30

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Купянском направлении группа ВСУ из восьми человек, нарушив приказ офицера, самовольно покинули свои позиции. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные понесли большие потери при длительном обстреле артиллерией со стороны ВС РФ в районе Стельмаховки.

«В связи с утратой боеспособности из-за больших потерь, на одном из ВОП северо-западнее данного Стельмаховки, украинские боевики решили отойти, и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что офицер ВСУ запретил военным покидать позиции по незащищенной связи, однако несмотря на это восемь украинских военных оставили свои позиции.

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Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
15 сентября 2023, 07:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащие Украины отправили российских солдат, взятых в плен, на минное поле. Об этом свидетельствует видео, попавшее в распоряжение РИА Новости.
«Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем ВСУшники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен», - рассказал источник агентства.

На видео видно, как группа бойцов ВСУ под прицелами автоматов отправила на минное поле безоружных людей в форме российской армии, выкрикивая при этом разные оскорбления. Один из украинских боевиков открыл огонь в сторону одного человека, после чего произошел взрыв.

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#всу
#вс рф
#минобороны
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Гагин раскрыл подробности уничтожения Challenger 2 у Работино
Гагин: ВС РФ специально охотились за Challenger 2, его загнали в засаду
15 сентября 2023, 07:11

Фото: iStock/Wirestock

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские военные после обнаружения танка Challenger 2 организовали засаду и уничтожили его из противотанкового ракетного комплекса, восстановлению он не подлежит.
По его словам, российская разведка обнаружила Challenger 2 у села Работино. Он был в составе бронегруппы из советских образцов, которая охраняла британский танк.

«Его задачей было наносить удары из закрытых позиций – у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен», - цитирует РИА Новости Гагина.

Советник Пушилина подчеркнул, что британский танк восстановить не представляется возможным, так как он полностью выгорел и развеял миф о том, что британское оружие непобедимо.

Гагин отметил, что такая судьба уготована для всего вооружения, полученного Украиной от стран Запада. Российские военные уже проявляют охотничий азарт и инстинкт, а на иностранные модели объявлена настоящая охота, заключил он.

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#охота
#военные
#оружие
#всу
#вс рф
#танк
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Офицер ВС РФ: В зону СВО прибывают выпускники российских военных училищ
15 сентября 2023, 06:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным «Барс» заявил, что выпускники российских военных училищ прибывают в зону СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Я — командир взвода танкового батальона — выпускник 2023 года. Выпуск у меня был 29 апреля 2023 года, после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

«Барс» добавил, что выпускники военных училищ подготовлены по программе обучения с введенными новшествами при учете имеющегося боевого опыта. Он рассказал, что преподавательский состав посещал зону спецоперации для получения большего опыта в действующих боевых подразделениях.

«То есть они прибывали из зоны СВО и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия. К примеру, у нас проводились занятия по тактической маскировке, а также тактика боя изменилась. Были внесены определенные новшества», — отметил военнослужащий.

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*запрещенная в РФ террористическая организация


#выпускники
#сво
#вс рф
#минобороны
#украина
#военные
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Танк группировки ВС РФ «Восток» обратил в бегство колонну украинской техники
15 сентября 2023, 05:59

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов заявил, что российский танк заставил отступить колонну техники ВС Украины, ликвидировав несколько бронемашин противника. Об этом пишет РИА Новости
В публикации говорится, что на Южнодонецком направлении во время отражения атаки ВСУ экипаж ефрейтора Владимир Цацулин совершил подвиг.

«В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники противника. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин ВСУ с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», — цитирует агентство слова Чехова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
#танк
#украина
#россия
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В Мариуполе бойцы ВС РФ нашли медицинские заключения боевиков «Азова»*
15 сентября 2023, 05:16

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Мариуполе в ходе осмотра больницы российские военные обнаружили документы бойцов украинского националистического формирования «Азов»*. Об этом пишут «Известия».
Корреспондент Леонид Китрарь отметил, что у многих азовцев* были выявлены психические расстройства, считающиеся препятствием для несения военной службы даже в мирное время.

По словам военнослужащих ВС России, боевики «Азова»* в Мариуполе регулярно демонстрировали антисоциальное поведение по отношению к мирным жителям, в том числе позволяли им нормально питаться, запугивали и отказывали в медицинской помощи.


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#военные
#больницы
#рф
#украина
#сво
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Военный эксперт Дандыкин рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении
Военный эксперт Дандыкин рассказал о больших потерях ВСУ на Донецком направлении
15 сентября 2023, 04:37

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС Украины несет большие потери под Клещеевкой. Только 14 сентября украинская армия потеряла там целый батальон, рассказал он «Известиям».
Таким образом Дандыкин прокомментировал новость о том, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ на Донецком направлении отразили восемь атак штурмовых групп ВФУ в районе села Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Специалист подчеркнул, что ВСУ будут наступать до тех пор, пока их резервы не иссякнут окончательно. По его мнению, это произойдет в сентябре или октябре, после чего украинская сторона перейдёт в оборону.

«Для них, как и для нас, это принципиальное направление, так как один из главных вопросов СВО — освобождение Донбасса. Поэтому они будут продолжать пытаются наступать на Клещеевку, Артемовск, также сейчас на южнодонецком направлении бои идут», — цитирует издание слова Василия Дандыкина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#минобороны
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Минобороны показало работу миномета «Василек» на Купянском направлении
Миномет «Василек» поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
15 сентября 2023, 04:20

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На Купянском направлении российские военные после получения разведданных группы «Запад» в качестве средства огневого поражения опорных пунктов ВСУ использовали 82-мм автоматический миномет «Василек». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что один из самых эффективных способов работы миномета — это «кочующий миномет», когда огневая позиция быстро меняется, а точность и скорость поражения целей достигается с помощью корректировке огня с БПЛА.

«Василек» остается незамеченным для артиллерийской и воздушной разведки противника. Однако минометный расчет при использовании такого вооружения каждый раз рискует жизнью, так как до позиций украинской армии максимум несколько километров.



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#всу
#минобороны
#вооружения
#россия
#украина
#сво
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Полковник Матвийчук назвал ближайшей целью российской армии Одессу и Николаев
15 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Gelia

Ближайшими целями Вооружённых сил РФ в зоне специальной военной операции будут являться Одесса и Николаев. Такую мысль в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Активную фазу военных действий никто не отменял. Цели, которые поставлены президентом [России Владимиром Путиным], должны быть достигнуты. <...> Наша ближайшая цель — Одесса, Николаев, а конечная цель — принятие капитуляции в Киеве», — отметил полковник, говоря о том, что в первую очередь предпримет российская армия, когда закончится контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее Анатолий Матвийчук назвал три важных последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления — снижение боеспособности, особенно на переднем крае боевых действий, подрыв морального духа солдат, а также увеличение социального напряжения в украинском обществе, выражающегося в том числе и уклонением от призыва и мобилизации.

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