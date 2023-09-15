В США раскрыли, что произойдет с Зеленским

Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.