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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дроны ВС РФ ликвидируют оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Вашингтон планируют передать Украине. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Напомним, ранее сообщалось, что американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы. Авиабомбы ВС РФ — это смертельный вызов для Украины. Сообщается, что российское оружие тяжело перехватить даже с помощью современных систем противовоздушной обороны.
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