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Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер считает, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом. По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно в зоне проведения СВО.
Экс-разведчик дополнил, что Украина никогда не получит авиационные комплексы радиообнаружения и наведения AWACS, которые необходимы для полноценного функционирования F-16.
Ранее украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения.
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Экс-разведчик дополнил, что Украина никогда не получит авиационные комплексы радиообнаружения и наведения AWACS, которые необходимы для полноценного функционирования F-16.
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Екатерина Коршунова