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Военный обозреватель Майя Карлин сообщила, что ВКС РФ применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, передает The National Interest.
По информации Карлин, Су-57 может перемещать на борту до 8 ракет «воздрух-воздух» К-77М. С помощью синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество над американским истребителем F-16.
Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По его мнению, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.
Напомним, Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16.
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Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По его мнению, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.
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Екатерина Коршунова