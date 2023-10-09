В США раскрыли, что Россия задумала под Харьковом

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военнослужащие освободят Харьков и Одессу, и США ничего не смогут с этим поделать. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Макгрегор отметил, что Россия возьмет под контроль два исторически русских города. Он добавил, что украинские войска потеряли колоссальное количество военных с момента начала специальной военной операции.
По его подсчетам, во Второй мировой войне США потеряли гораздо меньшее количество людей. Это говорит о том, что Украина перестает существовать как государство.
Ранее сообщалось, что российская армия заманила ВСУ в котел в районе Купянска. Российские военнослужащие забрали у украинских боевиков в районе Купянска возможность пополнять запасы и теперь на этой территории осталось только два выхода из тяжелой ситуации.
Читайте также:
СМИ узнали о неожиданном ходе США из-за Украины
Новости СВО: на каком направлении продвинулись ВСУ и где атакуют ВС РФ
«Крупное поражение»: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска
По его подсчетам, во Второй мировой войне США потеряли гораздо меньшее количество людей. Это говорит о том, что Украина перестает существовать как государство.
Читайте также:
СМИ узнали о неожиданном ходе США из-за Украины
Новости СВО: на каком направлении продвинулись ВСУ и где атакуют ВС РФ
«Крупное поражение»: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска
Екатерина Коршунова