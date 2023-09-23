В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон больше не поставляет системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты «Кинжал». Об этом Джонсон сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Джонсон пояснил, что после этого случая Вашингтон передает Киеву исключительно менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.
Напомним, ЗРК Patriot при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» потерял все 32 ракеты.
Ранее сообщалось, что бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении.
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«Она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована в бою», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении.
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Екатерина Коршунова