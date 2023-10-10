В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы российской армии ликвидировали инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне спецоперации,
Макгрегор отметил, что российская армия может обнаружить любую цель и нанести по ней удар. Он пояснил, что невозможно пересечь украинскую границу и не попасть в зону видимости российских разведчиков.
Макгрегор добавил, что ВСУ не удастся разрушить эту систему наблюдения, так как она является сложной и многоуровневой.
Ранее командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы.
Читайте также:
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ
Макгрегор добавил, что ВСУ не удастся разрушить эту систему наблюдения, так как она является сложной и многоуровневой.
Читайте также:
ВС России уничтожили диверсантов со станцией РЭБ под Херсоном
Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов
Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ
Екатерина Коршунова