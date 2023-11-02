В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.