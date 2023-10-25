В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте

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Военный аналитик Майкл Кларк заявил, что ВСУ прекратят наступление в конце ноября из-за ухудшения погодных условий. Об этом Кларк сообщил в интервью CNBC.
По мнению военного аналитика, у ВС России есть существенное преимущество перед противником, так как российские военнослужащие выстроили сложную глубокоэшелонированную линию обороны. При этом украинские солдаты столкнулись с многочисленными препятствиями, минными полями и другими сложностями.
Кларк добавил, что минные поля нарушили динамику и темпы украинского наступления.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области.
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ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов в районе Вербового
Кларк добавил, что минные поля нарушили динамику и темпы украинского наступления.
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Екатерина Коршунова