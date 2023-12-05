В США раскрыли чудовищную правду о планах Запада на Украину

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката». Об этом сообщает РИА Новости.