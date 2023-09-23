В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS украинским войскам. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению американского экс-разведчика, российские установки радиоэлектронной борьбы легко смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. Он также отметил, что список важных целей для поражения серьезно увеличится.
Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.
Напомним, американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечается, что в ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. Такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.
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Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.
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Екатерина Коршунова