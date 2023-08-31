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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Риттер считает, что мигранты спровоцируют серьезный кризис в Европе, в том числе и в Польше. По мнению Риттера, ничего хорошего из этого не выйдет.
Напомним, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это будет способствовать получению новых заказов от правительства.
Уилкерсон считает, что западный военно-промышленный комплекс получит множество заказов и заработает большие деньги в связи с украинским конфликтом и расширением НАТО.
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Напомним, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это будет способствовать получению новых заказов от правительства.
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Екатерина Коршунова