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Российские силы успешно уничтожают радары к ЗРК Patriot на Украине для того, чтобы ликвидировать сами установки. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки», — объяснил Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Он уточнил, что украинские военные прошли только базовую подготовку и могут только включить установку и поставить ее на автоматическое управление. Тогда ЗРК работает с помощью специальных радаров. Однако ВС РФ научились взламывать данную систему используя ложные цели и взрывают эти радары.
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