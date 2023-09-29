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В США раскрыли катастрофические последствия контрнаступления ВСУ

NYT: Киев ждет катастрофическое поражение при продолжении контрнаступления
29 сентября 2023, 10:18
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

В случае продолжения украинского контрнаступления ВСУ потерпят катастрофическое поражение. В этом уверен журналист The New York Times Дэвид Френч.
«Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армию к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами», - считает Френч.

Однако он напомнил о весеннем наступлении Германии в 2018 году, которая наносила удар за ударом и добилась локальных успехов ценой полного обескровливания армии.


Френч уверен, что как только страны Запада ослабят поддержку Украины, ВСУ сразу же потерпят поражение на поле боя. Таким образом, по словам автора, победа России над Украиной будет означать и победу над США.

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«Нет выбора»: Маск высказался о мобилизации на Украине
Маск: у украинцев нет выбора не служить в армии
29 сентября 2023, 10:00

Фото: iStock/Oleksander Bontei

У украинцев нет выбора не служить в армии. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Ранее американский адвокат, писатель и журналист Гленн Гринвальд заявил, что украинцы начали осознавать, что их используют как пушечное мясо, поэтому стали ещё активнее покидать страну.

Маск согласился с мнением Гринвальда, добавив, что у украинцев не осталось выбора не служить в армии.

Издание Le Figaro также писало, что по данным начала сентября, Украину пытались покинуть огромное количество мужчин. Более 13 тысяч украинцев, которые желали всеми способами уклониться от мобилизации, были арестованы. 

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Новости СВО: как ВС РФ применили робота-снайпера и где вынудили ВСУ отступить
29 сентября 2023, 09:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военнослужащие успешно пресекают атаки противника и не дают ему продвинуться. Сразу на нескольких направлениях ВС РФ идут в наступление. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне проведения СВО и о том, какое вооружения ВС РФ впервые применили на фронте.

ВС РФ применили в зоне СВО робота-снайпера

 
В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие впервые применили антиснайперский комплекс «Сосна-Н». Об этом сообщило агентство ТАСС. Робот-антиснайпер способен сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства противника. Дальность подавления вражеского огня составляет две тысячи метров.

ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

 
Система российской ПВО зафиксировала и уничтожила беспилотник противника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ. На территорию региона также пыталась проникнуть диверсионная группа ВСУ, однако российские военнослужащие пресекли попытку вылазки.

ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях
ВС России отбили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Беспилотник повредил подстанцию в Курской области


Минувшей ночью беспилотник противника сбросил два взрывчатых устройства на подстанцию в Курской области. В результате происшествия произошел пожар в одном из трансформаторов, что привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. На место прибыли аварийные службы, проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии.


Последние новости СВО


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что активные бои возобновились на Времевском участке. Противник перешел в контратаку, однако российские войска пресекли попытку наступления, в результате чего ВСУ были вынуждены вернуться на свои позиции. Украинские военнослужащие концентрируют силы и пытаются закрепить позиции на Херсонском направлении и в районе Днепра.
 
По информации портала WarGonzo, ВС  РФ контратакуют на Угледарском направлении, есть небольшие продвижения. На Донецком участке фронта российские бойцы продолжают штурм Марьинки. Артиллерия ВС РФ нанесла удар по Авдеевке.
На Бахмутском направлении ситуация не изменилась. Стороны конфликта по-прежнему ведут непрекращающиеся бои. Российские подразделения перешли в атаку в направлении Григоровки и Клещевки, продвижения незначительные, высокие точки местности занимают ВСУ.


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#вс рф
#удар
#пво
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Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен
Марочко: два украинских военных застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен
29 сентября 2023, 09:21

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Двое украинских военных застрелили своего сослуживца, который попытался помешать им сдаться в плен российским силам в районе Новоселовского в ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в районе населённого пункта Новоселовское ВСУ понесли большие потери в ходе активных боевых действий. По опорным пунктам украинских военных было нанесено масштабное огневое поражение.

«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

В ходе допроса ВС РФ выяснили, что убитый военнослужащий был участником украинской АТО и занимался пытками жителей части ЛНР, которая находится под контролем киевского режима.

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#лнр
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#вс рф
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Экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев будет курировать связь между добровольцами и МО
29 сентября 2023, 08:59

Фото: сайт Кремля

Экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев с позывным «Седой» будет курировать связь между добровольцами и Минобороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее стало известно, что Андрей Трошев принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным совместно с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

Путин рассказал, что на последней встрече с Трошевым разговор шел о формировании добровольческих подразделений, которые будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. По словам главы государства, Трошеву должен следить решением необходимых вопросов,  чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.

Ранее Трошев был начальником штаба ЧВК «Вагнер», он также принимал участие во встрече президента с командирами группы в Кремле.

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#операции
#вагнер
#путин
#чвк
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В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации
В Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии планов по проведению мобилизации в РФ
29 сентября 2023, 08:47

Фото: iStock/scaliger

В России нет планов по проведению дополнительной мобилизации. Такое заявление сделал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», - заявил Цимлянский.

По его словам, в России много тех, кто заключил контракт с Минобороны России, а также добровольцев, которые также хотят принимать участи с специальной военной операции. Он подчеркнул, что этого числа достаточно для выполнения цель и задач СВО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от статуса военнослужащего.

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#операции
#контракт
#сво
#минобороны
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Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления
Рогов: солдаты ВСУ активно сдаются группами на Ореховском направлении
29 сентября 2023, 08:05

Фото: iStock/Sinenkiy

Контрнаступление ВСУ породило новый феномен, когда украинские военные начали массово добровольно сдаваться в лен российским силам. Об этом рассказал глава движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что в среднем за сутки в плен добровольно сдаются от двух до пяти украинский военных. По его словам, причиной этому является отсутствие морального духа у ВСУ. Кроме того, они осознали, что успехов в контрнаступлении на ВС РФ им добиться не получится. Также Рогов подчеркнул, что все меньше украинских военных хотят погибать за «шайку Зеленского».

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#новости
#всу
#вс рф
#рогов
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Минобороны РФ: 11 БПЛА сбито над Россией в ночь на 29 сентября
29 сентября 2023, 07:52

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью в небе над Калужской и Курской областями сбито 11 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, над территорией России сбито 11 беспилотных летательных аппарата. Один из них над территорией Калужской области, остальные 10 и 10 над Курской.

Минувшей ночью на Курскую область была совершена массовая атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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#беспилотник
#ночь
#бпла
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#атака
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На Украине заявили, что удары по России наносят завербованные россияне
Подоляк: Удары по РФ наносят сами россияне
29 сентября 2023, 07:34

Фото: iStock/alzay

Удары по территориям России наносят завербованные россияне. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«По территории России "работают" граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть достаточно активна и эффективна, мы сами это видим», - заявил Подоляк.

Он добавил, что такие действия происходят и в Курской, и в Белгородской областях. По его словам, эффективность подобных действий увеличивается и на военных и критических объектах.

Подоляк предупредил, что число подобных инцидентов на территории России будет стремительно увеличиваться.

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#эксперт
#всу
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В Курской области минувшей ночью сбили 10 беспилотников
Старовойт: 10 беспилотников сбито в Курской области минувшей ночью
29 сентября 2023, 07:21

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью на Курскую область была совершена массовая атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня наш регион массировано был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбили 10 БПЛА. Благодарю всех наших военных! Также хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения о беспилотниках», - заявил Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей не трогать сбитые БПЛА, не приближаться к ним и не фотографировать, напомнив об опасности их самоликвидации. В случае обнаружения опасной находки необходимо сразу позвонить по номеру 112 и дождаться специалистов, отметил Старовойт.

Ранее он также сообщал, что в Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства.

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