В США раскрыли катастрофические последствия контрнаступления ВСУ

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В случае продолжения украинского контрнаступления ВСУ потерпят катастрофическое поражение. В этом уверен журналист The New York Times Дэвид Френч.
«Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армию к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами», - считает Френч.
Однако он напомнил о весеннем наступлении Германии в 2018 году, которая наносила удар за ударом и добилась локальных успехов ценой полного обескровливания армии.
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