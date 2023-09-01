В США раскрыли, когда Украина лишится Одессы и Харькова

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Отказываясь от переговоров, Украина рискует потерять Одессу и Харьков, заявил американский радиоведущий Скотт Хортон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны», - прокомментировал ситуацию Хортон.
Он также отметил, что Запад, рано или поздно, заставит Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, и тогда Киеву пойдется пойти на материальные уступки.
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Евгения Парфентьева