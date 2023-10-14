В США раскрыли, кто посадит Зеленского за стол переговоров

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Конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский возмутился сокращением помощи на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Высшие чиновники Североатлантического альянса попытались успокоить украинского президента, пообещав ему дополнительные два миллиарда долларов военной помощи до наступления зимы. Однако у Киева могут быть проблемы, по причине нынешней конфликта в Израиле и борьбы за бюджет в Конгрессе США.
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