Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Глава Пентагона Ллойд Остин откровенно врёт о том, что Украина способна одержать победу над Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он задался несколькими вопросами: почему Украина постоянно требует новых поставок вооружения? Почему российские войска осуществляют наступление? И почему Вооружённые силы Украины не смогли прорвать ни одной линии обороны за время СВО?
Все эти вопросы Джонсон задал для того, чтобы доказать, как Остин откровенно лжёт, заявляя всему миру, что Россия проигрывает, а Украина, наоборот, имеет какие-то успехи.
Джонсон отметил, что даже приближённые к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди признают, что Украина находится в тяжёлом положении из-за нехватки оружия и бойцов.
Читайте также:
Российские средства ПВО продолжают уничтожать поставленную ВСУ западную технику
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад средств авиапоражения на аэродроме Днепр
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на донецком направлении
Все эти вопросы Джонсон задал для того, чтобы доказать, как Остин откровенно лжёт, заявляя всему миру, что Россия проигрывает, а Украина, наоборот, имеет какие-то успехи.
Читайте также:
Российские средства ПВО продолжают уничтожать поставленную ВСУ западную технику
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад средств авиапоражения на аэродроме Днепр
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на донецком направлении
Анастасия Чинкова