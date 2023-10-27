В США раскрыли, на что нацелены операции России в зоне СВО

Тело наёмника было обнаружено в канализации на полигоне в Запорожской области. По предварительным данным, его убил другой иностранный наёмник, служащий в рядах ВСУ.Отмечается, что обнаружить тело помог австралийско-алжирский наёмник Абдельфетах Нурин, который заявил, что якобы застрелил Берка случайно. Ранее он рассказывал, что перед тем как пропасть без вести Берк был с ним на полигоне, но затем в одиночку покинул его. Нурин объяснил свои слова тем, что действительно соврал, не зная, что делать после случайно произошедшего убийства.Ранее британское издание сообщало, что было найдено тело другого наёмника из Великобритании, Джордана Чедвика. Его тело с завязанными руками было обнаружено на дне водоёма. Предполагается, что его пытал, а затем убил, также как и в случае с Берком, другой иностранный наёмник.Telegraph: На Украине иностранные наемникиВС РФ обнаружилиПолковник Макгрегор: Иностранные наемники