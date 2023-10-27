В США раскрыли, на что нацелены операции России в зоне СВО

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Российская армия в настоящее время проводит операции, нацеленные на окончательную ликвидацию ВСУ. Об этом в беседе с журналистом Гарландом Никсоном рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что у России сейчас есть возможность с большим размахом уничтожить немногочисленные остатки украинских войск. Облегчает задачу и практически полное отсутствие у ВСУ авиации.
По словам Риттера, украинские лётчики отказываются взлетать на истребителях, зная, что их уничтожат в первые минуты полёта, поскольку у России мощнейшие зенитные ракетные комплексы.
Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков раскрыл, сколько времени потребуется для полной денацификации Украины после завершения спецоперации.
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По словам Риттера, украинские лётчики отказываются взлетать на истребителях, зная, что их уничтожат в первые минуты полёта, поскольку у России мощнейшие зенитные ракетные комплексы.
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Анастасия Чинкова