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Украина продолжить терять свои территории, если не согласится пойти на переговоры по приемлемым для России условиям. Об этом в эфире подкаста Ask the Inspector сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что в настоящее время ещё пять областей могут быть освобождены Россией. Таким образом, если киевские власти не пойдут навстречу перемирию, они могут лишиться порядка 30% своей территории.
Риттер также сообщил, что Россия достигнет всех поставленных целей, которые утвердил президент страны Владимир Путин. А вот киевские власти и армия Украины находятся в крайне критичном положении.
В завершение экс-разведчик США заявил, что по итогу спецоперации, если Украина будет придерживаться нынешней стратегии, страны в её нынешнем виде просто не останется, а правительство Зеленского будет свергнуто.
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Риттер также сообщил, что Россия достигнет всех поставленных целей, которые утвердил президент страны Владимир Путин. А вот киевские власти и армия Украины находятся в крайне критичном положении.
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Анастасия Чинкова